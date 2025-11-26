Mario Adinolfi, figura centrale della politica italiana e noto giornalista, è tornato a far parlare di sé dopo aver pubblicato su Instagram una foto che lo mostra su un letto d’ospedale, con una flebo al braccio. L’immagine, accompagnata dalla frase “Decimo ingresso notturno in Pronto Soccorso”, ha destato preoccupazione tra i suoi sostenitori. Leggi anche: “Vi tengo aggiornati.”. La famosa del web ricoverata: la foto dall’ospedale preoccupa i fan Mario Adinolfi ricoverato in ospedale: il decimo accesso in Pronto Soccorso. Nella didascalia del post, Adinolfi ha condiviso un messaggio dal tono ironico ma carico di stanchezza: “E niente questo 2025 va così. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mario Adinolfi ricoverato, è lui stesso a dare la notizia: cosa è successo