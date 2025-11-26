Mario Adinolfi in ospedale | Decimo ingresso notturno al pronto soccorso

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Adinolfi è stato portato in ospedale. A comunicarlo è stato lo stesso giornalista con una foto su Instagram che lo mostra disteso con una flebo al braccio: "E niente questo 2025 va così. Decimo ingresso notturno al pronto soccorso, vinco qualche cosa?", ha scritto a corredo dell'immagine. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Mario Adinolfi in ospedale: "Decimo ingresso notturno al pronto soccorso" - A comunicarlo è stato lo stesso giornalista con una foto su Instagram che lo mostra disteso con una flebo al braccio: "E niente questo 2025 va così. Segnala today.it

''Decimo ingresso notturno in Pronto Soccorso'': Mario Adinolfi ricoverato, la foto in ospedale - ''Decimo ingresso notturno in Pronto Soccorso'': Mario Adinolfi ricoverato, la foto in ospedale dell'ex naufrago 54enne ... Riporta gossip.it

mario adinolfi ospedale decimo“Sono in ospedale”. Adinolfi ricoverato: è lui stesso a dare la notizia. Cosa è successo - Il giornalista ed ex parlamentare Mario Adinolfi è stato protagonista di un ennesimo ricovero ospedaliero, una circostanza che ha nuovamente destato la ... Segnala thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Mario Adinolfi Ospedale Decimo