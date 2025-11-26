Mario Adinolfi di nuovo ricoverato in ospedale | Questo 2025 va così Speriamo niente di grave

Ennesimo ricovero in ospedale per Mario Adinolfi. Il giornalista ed ex parlamentare ha trascorso la notte al pronto soccorso a seguito di un nuovo malore accusato nella nottata tra martedì 25 e mercoledì 26 novembre. A darne notizia è stato lui stesso attraverso i suoi canali social, dove ha condiviso con i suoi follower uno scatto dall' ospedale. Il peso e i chili persi. Le cause del ricovero rimangono un mistero perché dopo la pubblicazione del post su Instagram il giornalista non ha più dato sue notizie. Da mesi Mario Adinolfi si sta sottoponendo a una cura dimagrante che prevede una dieta mirata, allenamento fisico ma anche la somministrazione di un farmaco utilizzato dai diabetici di tipo 2, la Tirzepatide, che aiuta a perdere peso più rapidamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

