Mario Adinolfi come sta? Decimo ingresso notturno al pronto soccorso

(Adnkronos) – Mario Adinolfi come sta? Il giornalista ha raccontato sui social di essere stato costretto nuovamente a un ricovero in pronto soccorso, senza però specificare la natura del malessere. In uno scatto condiviso nella notte, Adinolfi appare disteso su un lettino d'ospedale con una flebo al braccio sinistro: "E niente questo 2025 va così.", . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

LO STATO CHE (S)OPPRIME di Mario Adinolfi È tornata La Croce. Per chi non ricordasse la storia di questa gloriosa testata nata nel 2014, fu per qualche mese quotidiano cartaceo (gloriosa la giornata del 2015 in Regione Lombardia in cui fu esposta da un f - facebook.com Vai su Facebook

“Sono in ospedale”. Adinolfi ricoverato: è lui stesso a dare la notizia. Cosa è successo - Il giornalista ed ex parlamentare Mario Adinolfi è stato protagonista di un ennesimo ricovero ospedaliero, una circostanza che ha nuovamente destato la ... Segnala thesocialpost.it

''Decimo ingresso notturno in Pronto Soccorso'': Mario Adinolfi ricoverato, la foto in ospedale - ''Decimo ingresso notturno in Pronto Soccorso'': Mario Adinolfi ricoverato, la foto in ospedale dell'ex naufrago 54enne ... Da gossip.it

Mario Adinolfi di nuovo ricoverato in ospedale: "Questo 2025 va così. Speriamo niente di grave" - Il giornalista ed ex parlamentare ha trascorso la notte al pronto soccorso a seguito di un nuovo malore accusato nella nottata tra martedì 25 e mercoledì 26 novembre ... Come scrive msn.com