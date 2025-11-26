Mario Adinolfi come sta? Decimo ingresso notturno al pronto soccorso

Webmagazine24.it | 26 nov 2025

(Adnkronos) – Mario Adinolfi come sta? Il giornalista ha raccontato sui social di essere stato costretto nuovamente a un ricovero in pronto soccorso, senza però specificare la natura del malessere. In uno scatto condiviso nella notte, Adinolfi appare disteso su un lettino d'ospedale con una flebo al braccio sinistro: "E niente questo 2025 va così.", . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

