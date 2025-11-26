Il 4 agosto del 1962 veniva trovata morta a soli 36 anni, riversa sul suo letto nella casa di Brentwood (Los Angeles), l’icona del cinema americano Marilyn Monroe. La presenza di scatole di farmaci sul comodino e una bottiglia vuota del sonnifero Nembutal sul pavimento hanno portato la polizia a chiudere il caso come suicidio. Da allora e per tutti questi anni, sino ad oggi, si sono moltiplicate però le ipotesi sulla sua morte. Una delle tesi più famose riguarda le presunte frequentazioni pericolose della celebre attrice con alti esponenti politici e della mafia. “La Monroe è stata uccisa a causa delle sue relazioni”, così il giallista James Patterson che espone proprio questa tesi nel suo nuovo libro “ The Last Days of Marilyn Monroe: A True Crime Thriller”, co-firmato dalla scrittrice britannica Imogen Edwards-Jones e in uscita il primo dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Marilyn Monroe uccisa per le sue relazioni pericolose con i fratelli Kennedy, Frank Sinatra e alcuni mafiosi. Sapeva cose pericolose”: lo rivela James Patterson