Marilyn Manson incendia il palco del ChorusLife Arena

Nel 1994 internet era una specie di miraggio, pochissimi ne conoscevano l'esistenza, ancor meno lo sapevano usare. Data questa premessa, se in quell'anno un diciassettenne avesse voluto comprarsi un disco, uno solo, coi soldi contati della paghetta di due settimane, e non avesse saputo quale acquistare, la strada più sicura era quella di spendere una parte di quel gruzzolo per procurarsi una rivista musicale, e il resto nell'agognato cd. E così feci, dopo aver letto che l'album del mese del mio mensile di riferimento era "Portrait of an American Family" di tali Marilyn Manson (già, perché agli esordi quello era il nome della band, non del suo leader).