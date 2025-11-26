Mariavittoria Rava Fondazione Rava | Women for Haiti aiutiamo nella cura del tumore al seno portiamo l' eccellenza a chi non l' ha mai conosciuta

Nel discorso alla cena di raccolta fondi, la presidente della Fondazione Rava ripercorre la nascita del primo centro per la diagnosi e cura del tumore al seno ad Haiti — attivo dal 2017, unico nel Paese — un progetto che ha già coinvolto oltre 3.650 donne in un contesto segnato da guerra civile, mal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mariavittoria Rava (Fondazione Rava): "Women for Haiti, aiutiamo nella cura del tumore al seno, portiamo l'eccellenza a chi non l'ha mai conosciuta"

Approfondisci con queste news

“Ti cercherò per sempre”, il nuovo libro di Claudio Guerrini e Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS pubblicato da Edizioni Piemme, è finalmente disponibile. Il libro si apre con la storia di due sorelle, Mariavittoria e Francesca, e arriva in libreria proprio - facebook.com Vai su Facebook

Aids, Mariavittoria Rava: "Dopo i tagli di Trump, ad Haiti abbiamo venduto 2 camion per i farmaci salvavita" - Lì abbiamo l'ospedale Saint Damien, che è un ospedale per bambini e ... Come scrive adnkronos.com

Fondazione Francesca Rava, la nostra grande famiglia - Al centro Chiara Miglio, responsabile Progetti educativi, volontari e campus di volontariato di Fondazione Francesca Rava. Si legge su donnamoderna.com

Haiti sette anni dopo il terremoto - La testimonianza di Mariavittoria Rava, presidente di Fondazione Francesca Rava NPH – Italia Onlus, realtà presente ad Haiti da 30 anni. Riporta vita.it