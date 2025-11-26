Maria De Filippi rivela il suo hobby preferito | Ci passo anche per due ore di fila soprattutto la notte

Cosa fa Maria De Filippi quando non lavora? La conduttrice, ospite fissa di Belve, ha rivelato all'amica Francesca Fagnani di essere una grandissima giocatrice di burraco. Un hobby fino ad ora tenuto nascosto, ma che occupa molte ore di vita di Maria. De Filippi è arrivata nello studio di Bleve. 🔗 Leggi su Today.it

