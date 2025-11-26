Maria De Filippi rivela il suo alter ego segreto | ‘Di notte divento Cattivik e gioco a burraco online’

Maria De Filippi svela il suo segrete a Belve e improvvisa partita a burraco con Francesca Fagnani. Maria De Filippi l’hanno definita in mille modi: per qualcuno è la “sanguinaria” della televisione italiana, per altri semplicemente Queen Mary. Ma a un certo orario della giornata cambia pelle. A Belve, nella puntata del 25 novembre, ha svelato che dopo le 23 si trasforma in. Cattivik. “Con il nome Cattivik gioco a burraco online”. Nel consueto blitz di questa edizione, la conduttrice di Amici è arrivata in studio con un tablet. Francesca Fagnani, divertita, l’ha subito incalzata: «Alle 23:01, con il favore delle tenebre, si può trovare Cattivik online. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Maria De Filippi rivela il suo alter ego segreto: ‘Di notte divento Cattivik e gioco a burraco online’

