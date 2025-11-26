Mareggiata 2022 tre anni senza rimborsi | Agli stabilimenti devastati neanche una lira

E’ il 22 novembre del 2022, le onde sbattono sulla costa, si apre una falla, una breccia dalla quale entra il mare. L’abitato di Volano viene invaso dall’acqua, ingentissimi i danni negli stabilimenti balneari. Il mare allaga tutto, il giorno dopo una montagna di macerie. Verrà ricordata come la grande mareggiata. Sono trascorsi tre anni, alcuni di quegli stabilimenti non hanno ancora ricevuto i soldi che la Regione aveva stanziato, messo nel piatto. Forte la rabbia, a pochi giorni dal secondo bando. "Bisognerà ripresentare la domanda entro il 5 dicembre, esattamente 3 anni dopo. Rifare la pratica per l’ennesima volta", la denuncia di un operatore balneare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

