Marco Tullio Giordana rilegge Pirandello | al Palacongressi Il fu Mattia Pascal
Il genio di Luigi Pirandello in scena al Palacongressi di Agrigento. Il 2 dicembre la rassegna Riflessi culturali, con la direzione artistica di Gaetano Aronica, propone Il fu Mattia Pascal nell’adattamento firmato da Marco Tullio Giordana - regista noto per film di grande successo come I cento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Liceo Marco Tullio Cicerone aspetta tutti gli studenti per far conoscere l'offerta formativa tutti gli indirizzi - facebook.com Vai su Facebook
Antonio Tallura brilla ne “Il fu Mattia Pascal” di Marco Tullio Giordana. #AntonioTallura #IlFuMattiaPascal #Pirandello #TeatroItaliano #GeppyGleijeses #AnselmoPaleari #Theosofia #Ironia #Tournée #TeatroClassico ? metisonline.org/2025/11/23/ant… Vai su X
Riflessi Culturali, in scena il “Fu Mattia Pascal” nell’adattamento di Marco Tullio Giordana - Un imperdibile Geppy Gleijeses nel ruolo di protagonista porterà sul palco del Palacongressi un adattamento dell’opera pirandelliana che ha già raccolto importanti successi ... Scrive grandangoloagrigento.it
«La speranza che prevale sul dolore»: il regista Marco Tullio Giordana racconta la storia di Lea Garofalo - Il regista ai nostri microfoni parla del senso profondo di "Lea" e della complessità di una storia che ha aiutato molte donne a ribellarsi ai contesti mafiosi ... Riporta corrieredellacalabria.it
I cento passi di Marco Tullio Giordana torna al cinema restaurato a 25 anni dall'uscita - Leggi su Sky TG24 l'articolo I cento passi di Marco Tullio Giordana torna al cinema restaurato a 25 anni dall'uscita ... Segnala tg24.sky.it