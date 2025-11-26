Marco Mengoni in streaming mondiale il 3 dicembre su Amazon Music

Jumptheshark.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento musicale di grande rilevanza sta per suscitare entusiasmo tra gli appassionati di musica italiana e internazionale. Il prossimo 3 dicembre, uno degli artisti più amati del panorama musicale contemporaneo offrirà una performance in diretta streaming da Parigi, visibile tramite piattaforme di streaming di livello mondiale. La serata si concentrerà sulla presentazione di un nuovo singolo, “Coming Home”, affiancato dai più celebri successi dell’artista, creando un appuntamento imperdibile per i numerosi fan. Questo evento rappresenta anche un’occasione esclusiva per vivere l’emozione di un live senza limiti geografici, con un palco ideale per garantire un’esperienza immersiva e coinvolgente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

marco mengoni in streaming mondiale il 3 dicembre su amazon music

© Jumptheshark.it - Marco Mengoni in streaming mondiale il 3 dicembre su Amazon Music

Leggi anche questi approfondimenti

marco mengoni streaming mondialeIl live di Marco Mengoni arriva su Amazon Music - Il live di Parigi dell’amato cantante sarà visibile in diretta mondiale su Amazon Music il 3 dicembre. Lo riporta novella2000.it

Cerca Video su questo argomento: Marco Mengoni Streaming Mondiale