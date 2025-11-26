Un evento musicale di grande rilevanza sta per suscitare entusiasmo tra gli appassionati di musica italiana e internazionale. Il prossimo 3 dicembre, uno degli artisti più amati del panorama musicale contemporaneo offrirà una performance in diretta streaming da Parigi, visibile tramite piattaforme di streaming di livello mondiale. La serata si concentrerà sulla presentazione di un nuovo singolo, “Coming Home”, affiancato dai più celebri successi dell’artista, creando un appuntamento imperdibile per i numerosi fan. Questo evento rappresenta anche un’occasione esclusiva per vivere l’emozione di un live senza limiti geografici, con un palco ideale per garantire un’esperienza immersiva e coinvolgente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Marco Mengoni in streaming mondiale il 3 dicembre su Amazon Music