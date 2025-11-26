Marco Mengoni in streaming mondiale il 3 dicembre su Amazon Music
Un evento musicale di grande rilevanza sta per suscitare entusiasmo tra gli appassionati di musica italiana e internazionale. Il prossimo 3 dicembre, uno degli artisti più amati del panorama musicale contemporaneo offrirà una performance in diretta streaming da Parigi, visibile tramite piattaforme di streaming di livello mondiale. La serata si concentrerà sulla presentazione di un nuovo singolo, “Coming Home”, affiancato dai più celebri successi dell’artista, creando un appuntamento imperdibile per i numerosi fan. Questo evento rappresenta anche un’occasione esclusiva per vivere l’emozione di un live senza limiti geografici, con un palco ideale per garantire un’esperienza immersiva e coinvolgente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Leggi anche questi approfondimenti
Da Amazon Prime Video: Marco Mengoni LIVE dalla Salle Pleyel di Parigi. Guarda in diretta il 3 dicembre 2025 alle ore 20:30 CET la performance esclusiva dal suo tour “Live in Europe 2025” solo su Prime Video e twitch.tv/amazonmusicit. Sponsored by Ren - facebook.com Vai su Facebook
Il live di Marco Mengoni arriva su Amazon Music - Il live di Parigi dell’amato cantante sarà visibile in diretta mondiale su Amazon Music il 3 dicembre. Lo riporta novella2000.it