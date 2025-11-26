Marco Mengoni da Parigi live in streaming su Amazon Music
In diretta da Parigi e live in streaming, Marco Mengoni sarà protagonista di un evento organizzato da Amazon Music. Amazon Music è pronta a portare ai fan di tutto il mondo un esclusivo livestream internazionale in diretta da Parigi, con protagonista il pluripremiato artista italiano Marco Mengoni. Trasmesso live il 3 dicembre dalla capitale francese — una delle tappe del tour europeo dell’artista — l’evento, realizzato in collaborazione con Renault, sarà disponibile in tutto il mondo sul canale Amazon Music Italia su Twitch e su Prime Video dalle ore 21, offrendo ai fan l’opportunità di partecipare in tempo reale a una serata unica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Altre letture consigliate
Da Amazon Prime Video: Marco Mengoni LIVE dalla Salle Pleyel di Parigi. Guarda in diretta il 3 dicembre 2025 alle ore 20:30 CET la performance esclusiva dal suo tour “Live in Europe 2025” solo su Prime Video e twitch.tv/amazonmusicit. Sponsored by Ren - facebook.com Vai su Facebook
Marco Mengoni, la scaletta e le date del “Live in Europe 2025” - Dopo il tour negli stadi estivi, il cantante ritorna nei palazzetti, portando un viaggio musicale lungo più di quindici anni di carriera ... Riporta 105.net
Marco Mengoni in concerto, le date del tour europeo - A novembre dodici date che porteranno il cantautore a esibirsi live nelle grandi arene di Ginevra, Stoccarda, Düsseldorf, Zurigo, Francoforte, Monaco di Baviera, Bruxelles, Utrecht, Parigi, ... Si legge su tg24.sky.it
Marco Mengoni annuncia Live in Europe 2025 - Prosegue l'esperienza oltre confine che ha portato Marco Mengoni ad esibirsi nei grandi spazi europei nel 2023. Come scrive ansa.it