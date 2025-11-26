In diretta da Parigi e live in streaming, Marco Mengoni sarà protagonista di un evento organizzato da Amazon Music. Amazon Music è pronta a portare ai fan di tutto il mondo un esclusivo livestream internazionale in diretta da Parigi, con protagonista il pluripremiato artista italiano Marco Mengoni. Trasmesso live il 3 dicembre dalla capitale francese — una delle tappe del tour europeo dell’artista — l’evento, realizzato in collaborazione con Renault, sarà disponibile in tutto il mondo sul canale Amazon Music Italia su Twitch e su Prime Video dalle ore 21, offrendo ai fan l’opportunità di partecipare in tempo reale a una serata unica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Marco Mengoni, da Parigi live in streaming su Amazon Music