L'ex ct campione del mondo in soccorso della squadra della sua città: un quarto d'ora di arringa insieme ai dirigenti del club. Ai calciatori ha detto: "È il cuore che mette in moto le gambe". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marcello Lippi torna allenatore per un giorno: il discorso in spogliatoio al Viareggio in crisi

