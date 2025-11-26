Marcello Lippi torna allenatore per un giorno | il discorso in spogliatoio al Viareggio in crisi

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex ct campione del mondo in soccorso della squadra della sua città: un quarto d'ora di arringa insieme ai dirigenti del club. Ai calciatori ha detto: "È il cuore che mette in moto le gambe". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Marcello Lippi torna allenatore per un giorno: il discorso in spogliatoio al Viareggio in crisi - L'ex ct campione del mondo in soccorso della squadra della sua città: un quarto d'ora di arringa insieme ai dirigenti del club.

