Manutenzione all' impianto di compostaggio di Annone | cattivi odori in zona

Lavori all'impianto di compostaggio di Annone con possibili cattivi odori e disagi nella zona circostante. Silea informa infatti che è in corso da alcuni giorni un intervento di manutenzione presso l'impianto di compostaggio e digestione anaerobica di Annone Brianza, dove avviene il recupero dei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Da alcuni giorni è in corso un intervento di manutenzione nell’impianto di compostaggio e digestione anaerobica - facebook.com Vai su Facebook

#ISILI: MANUTENZIONE ELETTRICA NELL’IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI IS BARROCCUS Intervento programmato per giovedì 27 novembre 2025 dalle 9 alle 17 Erogazione all’utenza dei Comuni serviti dal potabilizzatore garantita dalle scorte prese Vai su X

ODORI DALL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI ANNONE, SILEA RASSICURA - ANNONE BRIANZA – Silea ha comunicato che da alcuni giorni è in corso un intervento di manutenzione presso l’ impianto di compostaggio e digestione anaerobica di Annone Brianza, dove vengono trattati e ... Secondo lecconews.news

Annone: cattivi odori dall'impianto Silea, le scuse - Silea informa che è in corso da alcuni giorni un intervento di manutenzione presso l'impianto di compostaggio e digestione anaerobica ... Scrive casateonline.it

Sequestrato impianto di compostaggio - Nella giornata odierna, all’esito di articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari del nucleo carabinieri Forestale di ... Lo riporta ilmattino.it