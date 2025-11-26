Manutenzione all' impianto di compostaggio di Annone | cattivi odori in zona

Lavori all'impianto di compostaggio di Annone con possibili cattivi odori e disagi nella zona circostante. Silea informa infatti che è in corso da alcuni giorni un intervento di manutenzione presso l'impianto di compostaggio e digestione anaerobica di Annone Brianza, dove avviene il recupero dei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

manutenzione impianto compostaggio annoneODORI DALL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI ANNONE, SILEA RASSICURA - ANNONE BRIANZA – Silea ha comunicato che da alcuni giorni è in corso un intervento di manutenzione presso l’ impianto di compostaggio e digestione anaerobica di Annone Brianza, dove vengono trattati e ... Secondo lecconews.news

