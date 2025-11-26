Manovra vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi Oltre 100 emendamenti non passano Salvi l’oro di Bankitalia e le quote del Mes
Si sta tenendo in queste ore a Palazzo Chigi un nuovo vertice sulla manovra. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta vedendo i leader di maggioranza per fare un punto sulle modifiche alla legge di Bilancio, all’esame del Senato. Tra i punti da approfondire «gli affitti brevi, l’estensione dell’iperammortamento, il regime fiscale sui dividendi, l’ampliamento esenzione dell’Isee sulla prima casa, e le misure per favorire l’emersione dell’oro da investimenti». Gli emendamenti non ammessi in manovra: 105. Sono 105 gli emendamenti alla manovra che non hanno passato la tagliola dell’ inammissibilità dalla presidenza della commissione Bilancio del Senato. 🔗 Leggi su Open.online
