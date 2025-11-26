Manovra vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi Oltre 100 emendamenti non passano Salvi l’oro di Bankitalia e le quote del Mes

Open.online | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sta tenendo in queste ore a Palazzo Chigi un nuovo vertice sulla  manovra. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta vedendo i leader di maggioranza per fare un punto sulle modifiche alla legge di Bilancio, all’esame del Senato. Tra i punti da approfondire «gli affitti brevi, l’estensione dell’iperammortamento, il regime fiscale sui dividendi, l’ampliamento esenzione dell’Isee sulla prima casa, e le misure per favorire l’emersione dell’oro da investimenti».  Gli emendamenti non ammessi in manovra: 105. Sono 105 gli emendamenti alla manovra che non hanno passato la tagliola dell’ inammissibilità dalla presidenza della commissione Bilancio del Senato. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

manovra vertice maggioranza corsoManovra, vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi. Oltre 100 emendamenti non passano. Salvi l’oro di Bankitalia e le quote del Mes - Tanti i punti da approfondire dagli gli affitti brevi, all'estensione dell'iperammortamento e l'ampliamento esenzione dell'Isee sulla prima casa ... open.online scrive

Manovra, vertice a Palazzo Chigi. Al centro tassazione oro e dividendi - Ammissibili 105 emendamenti: al vaglio anche Irap delle banche, affitti brevi, modifiche ai condoni edilizi e i casi di esclusione della prima casa ... Da avvenire.it

manovra vertice maggioranza corsoManovra, Meloni impone la linea del rigore. Poche modifiche in Parlamento. Tajani vince il braccio di ferro con Salvini - "Nel corso dell’incontro, proficuo e costruttivo, la maggioranza ha proseguito il lavoro sugli aggiustamenti alla legge di bilancio relativi anche ai temi oggetto di confronto negli ultimi giorni, tra ... Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Vertice Maggioranza Corso