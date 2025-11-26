Manovra vertice con Meloni È legge il decreto flussi

Vertice sulla Manovra con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Oltre 100 emendamenti non passano. Ma anche altri temi dividono maggioranza e opposizione. Il servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Manovra, vertice con Meloni. È legge il decreto flussi

Venerdì scatta il primo sciopero contro la manovra Rientro in salita per la premier Giorgia Meloni dalle missioni estere: ad attenderla non solo il vertice di maggioranza per trovare la quadra sugli emendamenti con gli alleati di governo, ma anche uno sciopero - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, dichiarati inammissibili 105 emendamenti: vertice di maggioranza a Palazzo Chigi #manovra #emendamenti #inammissibili #26novembre tgcom24.mediaset.it/politica/manov… Vai su X

Vertice con Meloni, manovra in Aula alla Camera il 19 dicembre. 'Poco più di un miliardo per le modifiche' - Sono 105 gli emendamenti inammissibili, fra questi quelli della Lega sul taglio delle tasse e sul piano casa e quello di Fi sulla detassazione dei contratti. Secondo ansa.it

Manovra, vertice a Palazzo Chigi: intesa su affitti brevi, Isee e dividendi - Intesa raggiunta oggi, mercoledì 26 novembre, su affitti brevi, Isee prima casa e dividenti nel corso della riunione sulla Manovra a Palazzo Chigi. Lo riporta cn24tv.it

Alle 12 vertice sulla manovra con Meloni a Palazzo Chigi - Si terrà a mezzogiorno a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende da diverse fonti, un nuovo vertice sulla manovra. Scrive ansa.it