Manovra a un punto di svolta. Dal vertice di Palazzo Chigi escono fuori alcune conferme di accordo su affitti e dividendi. Nel corso della riunione di maggioranza a Palazzo Chigi sulla legge di Bilancio è stata raggiunta un’ intesa su alcune questioni ancora aperte. In particolare, si è trovato un accordo sugli affitti brevi, sull’ ampliamento dell’esenzione Isee sulla prima casa, sull’articolo 18 riferito ai dividendi, è stata chiarita la possibilità di compensazione anche per i contributi previdenziali delle imprese, e si è discusso delle misure a favore delle forze dell’ordine. All’incontro hanno partecipato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, e i presidenti dei Gruppi parlamentari di maggioranza del Senato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Manovra, vertice a Palazzo Chigi: accordo su affitti e dividendi