Un nuovo vertice di maggioranza sulla manovra è in corso a Palazzo Chigi. L’incontro, con la premier Giorgia Meloni, era stato annunciato al termine della riunione di giovedì scorso con i leader del centrodestra, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il viceministro Maurizio Leo e i capigruppo al Senato. Servirà per decidere quali emendamenti verranno votati dalla commissione Bilancio la prossima settimana. Sul tavolo c’è intanto l’esito della prima selezione sulle 414 proposte segnalate da maggioranza e opposizione. La presidenza ne ha dichiarate inammissibili 105: 18 per estraneità di materia e 87 per assenza di coperture. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Manovra, stop a 105 emendamenti. Ammissibili tre proposte di condono edilizio, rottamazione allargata e tassa sull’oro da investimento