Manovra | Salvini ' servono più agenti per le strade non in Russia ma nelle città italiane'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Stiamo lavorando sulla legge di bilancio sul fronte forze dell'ordine e sicurezza, tema sempre più attuale". Lo Stato deve essere "più presente con telecamere, forze dell'ordine e militari. C'è un emendamento della Lega per aumentare 'strade sicure'. Non in Russia, ma nelle città italiane è importante aumentare il numero degli agenti". Così il leader della Lega Matteo Salvini durante la conferenza stampa convocata dal partito alla Camera sui risultati delle regionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Salvini, 'servono più agenti per le strade, non in Russia ma nelle città italiane'

