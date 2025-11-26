Manovra nuovo vertice a Palazzo Chigi Sono 105 gli emendamenti inammissibili
(Adnkronos) – E' stato convocato per le 12 a Palazzo Chigi il nuovo vertice del centrodestra sulla manovra. L'incontro previsto per giovedì è stato anticipato a oggi ed è il secondo vertice dopo il tavolo della scorsa settimana convocato per limare la manovra. Nella sede del governo con il premier Meloni, ci saranno il vicepremier . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Manovra, i nodi delle possibili modifiche: oggi nuovo setaccio poi vertice maggioranza (Adnkronos) - Settimana decisiva per le modifiche alla manovra che passeranno al voto della commissione Bilancio del Senato possibilmente dalla prossima settimana. Og - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo salvadanaio pubblico per i più #giovani gestito dall' #INPS: dal 2026, come indicato in un #emendamento alla nuova #Manovra economica, nasce un fondo pensione per costruire il futuro già dalla nascita Vai su X
Manovra, la partita è ancora aperta. Nuovo confronto del governo sulla legge di bilancio: ok all’emendamento sull’oro - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni vedrà i leader di maggioranza per fare un punto sulle modifiche alla legge di Bilancio, all'esame ... Secondo affaritaliani.it
Alle 12 vertice sulla manovra con Meloni a Palazzo Chigi - Si terrà a mezzogiorno a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende da diverse fonti, un nuovo vertice sulla manovra. Lo riporta ansa.it
Manovra, a Palazzo Chigi nuovo vertice di maggioranza con la premier Meloni - Alle 12 la presidente del Consiglio vedrà i leader del centrodestra per fare un punto sulle modifiche alla legge di Bilancio ... Si legge su msn.com