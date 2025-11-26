Manovra nuovo vertice a Palazzo Chigi Sono 105 gli emendamenti inammissibili

(Adnkronos) – E' stato convocato per le 12 a Palazzo Chigi il nuovo vertice del centrodestra sulla manovra. L'incontro previsto per giovedì è stato anticipato a oggi ed è il secondo vertice dopo il tavolo della scorsa settimana convocato per limare la manovra. Nella sede del governo con il premier Meloni, ci saranno il vicepremier . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com