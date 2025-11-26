Bilancio 2026 tra tagli e incentivi: le imprese chiedono stabilità fiscale per evitare stagnazione e sostenere investimenti. Roma. “ La legge di Bilancio prosegue il suo iter tra emendamenti, trattative nella maggioranza e uno scontro costante con l’opposizione. La manovra – poco più di 18 miliardi – resta una ‘coperta corta’, incapace di soddisfare tutte le richieste. Gli emendamenti fioccano: taglio Irpef, nuova rottamazione delle cartelle, aumento dell’età pensionabile, stretta sugli affitti brevi, proposte di condono edilizio. Sullo sfondo, l’appello del viceministro Maurizio Leo a mantenere i conti in ordine “. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Manovra, Livolsi: Conti in ordine, ma senza incentivi gli investimenti delle imprese frenano