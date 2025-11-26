Manovra | la maggioranza trova la quadra su affitti brevi Isee prima casa e dividendi

Q uadra trovata nel centrodestra sulla manovra. Nel corso della riunione di maggioranza a Palazzo Chigi sul dl Bilancio – che si è svolta in un clima di grande condivisione – è stata raggiunta un’intesa su alcune questioni ancora aperte. In particolare – si legge in una nota della presidenza del Consiglio – si è trovato un accordo sugli affitti brevi, sull’ampliamento dell’esenzione Isee sulla prima casa, sull’articolo 18 riferito ai dividendi. E ancora: è stata chiarita la possibilità di compensazione anche per i contributi previdenziali delle imprese, e si è discusso delle misure a favore delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

