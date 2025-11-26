Manovra intesa sulle correzioni | la lista

Lettera43.it | 26 nov 2025

Dopo un vertice durato un paio d’ore a Palazzo Chigi, il governo ha raggiunto l’intesa su alcune correzioni da effettuare in Manovra. Poche, secondo Repubblica, che spiega come all’interno della nuova lista ci siano gli affitti brevi al 21 per cento sul primo immobile. Inserite anche l’ampliamento dell’esenzione Isee sulla prima casa e la revisione della tassazione dei dividendi di società e imprese. In una nota la presidenza del Consiglio ha affermato: «È stata chiarita la possibilità di compensazione anche per i contributi previdenziali delle imprese e si è discusso delle misure a favore delle forze dell’ordine». 🔗 Leggi su Lettera43.it

