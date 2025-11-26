Manovra | il governo trova l' accordo su affitti brevi Isee per la casa e dividendi
Si annodano i fili della manovra economica 2026. Un vertice di maggioranza, svolto oggi, mercoledì 26 novembre a Palazzo Chigi avrebbe portato a un chiarimento interno su punti cruciali della legge finanziaria. L’esito è stato un accordo su diversi temi ancora aperti: affitti brevi, esenzione. 🔗 Leggi su Today.it
Esclusi 105 emendamenti dalla Manovra. Governo al lavoro sui correttivi su Fisco, affitti brevi e banche in vista del testo finale - facebook.com Vai su Facebook
Bruxelles promuove la manovra del governo: in sospeso la procedura per deficit Vai su X
Manovra, governo in alto mare. Ennesima fumata grigia. Il rigore (imposto dalla Ue) di Meloni e Giorgetti divide la maggioranza - Vertice di maggioranza teso e non risolutivo sulle modifiche alla Legge di Bilancio Doveva essere il vertice decisivo sulla Legge di Bilancio. affaritaliani.it scrive
Manovra, c'è l'accordo su affitti brevi, Isee, dividendi - Dopo le esclusioni della commissione Bilancio, la coalizione trova l’intesa sugli emendamenti da portare al voto ... Scrive msn.com
Manovra 2026, respinti 105 emendamenti/ Oro Bankitalia-Stato, quote Mes, Piano Casa: tutti i nodi del Governo - Come cambia la Manovra 2026 dopo il vertice di maggioranza e la "tagliola" sugli emendamenti: cosa entra, cosa no, cosa viene rimandato ... Da ilsussidiario.net