Manovra il governo annuncia l’accordo su affitti brevi e via la prima casa dall’Isee Respinte 105 correzioni | cosa è previsto
Intesa raggiunta in maggioranza per rimettere mano alla legge di bilancio. Al vertice che si è tenuto oggi a Palazzo Chigi, i partiti che sostengono il governo di Giorgia Meloni hanno trovato un accordo «sugli affitti brevi, sull’ampliamento dell’ esenzione Isee sulla prima casa, sull’articolo 18 riferito ai dividendi» e hanno «discusso delle misure a favore delle forze dell’ordine ». L’incontro, fa sapere la presidenza del Consiglio, si è svolto «in un clima di grande condivisione», dopo che per alcune settimane FdI, Fi e Lega si sono date battaglia per ritoccare la versione della manovra approvata dal Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Open.online
