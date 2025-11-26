Manovra | Conte ' Confindustria finalmente alza la voce dazi e bollette tenaglia infernale'

Roma, 26 (Adnkronos) - "Attenzione. Con l'acqua alla gola, 31 mesi di crollo della produzione industriale su 35 di Governo, aumento della pressione fiscale e boom di cassa integrazione anche Confindustria si è svegliata dentro il mondo delle favole e dei record raccontati dal Governo". Lo scrive Giuseppe Conte sui social. "Finalmente alzano la voce sul tema delle bollette, su cui il Governo respinge continuamente le nostre proposte. Dice Confindustria: 'Siamo preoccupati. Avevamo chiesto un intervento deciso del governo dal punto di vista energetico, ma non vediamo né il senso di urgenza né il coraggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

