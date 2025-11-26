Manovra c' è l' accordo su affitti brevi Isee dividendi

Nuovo round sulla manovra a Palazzo Chigi, dove la premier Giorgia Meloni ha riunito i vertici della maggioranza per sciogliere gli ultimi nodi in vista del voto sugli emendamenti. Al tavolo, oltre alla Presidente del Consiglio, erano presenti i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il viceministro Maurizio Leo e i presidenti dei gruppi parlamentari di maggioranza del Senato. L'obiettivo: definire quali modifiche approderanno alla commissione Bilancio la prossima settimana, eventualmente dopo una riformulazione concordata. L'incontro. Secondo quanto comunicato dal governo, l'incontro, descritto come coeso e costruttivo, ha portato a un accordo su alcuni dei capitoli più delicati: la tassazione degli affitti brevi, l'ampliamento dell' esenzione Isee sulla prima casa, la disciplina relativa ai dividendi delle partecipate e la possibilità per le imprese di utilizzare la compensazione anche per i contributi previdenziali.

