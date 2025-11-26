Manovra al rush finale | tagli oro di Bankitalia e premierato in arrivo a gennaio
Nella tarda mattinata, intorno alle 12, è atteso a Palazzo Chigi un nuovo vertice di maggioranza dedicato alla manovra economica, con il testo ormai pronto per approdare in aula dopo una serie di tagli. La bozza, infatti, arriva “epurata” da numerosi emendamenti presentati nei giorni precedenti: in totale sono stati giudicati inammissibili dalla presidenza della commissione Bilancio e Senato 105 emendamenti, mentre 18 sono stati respinti “per materia” ma potrebbero essere sostituiti con nuove proposte e altri 87 sono stati scartati per “mancanza di coperture”. Una selezione che restringe il campo e indirizza il dibattito parlamentare verso un pacchetto più snello e definito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
