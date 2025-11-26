Manovra 2026 due ore di vertice in maggioranza Canone Rai a 70 euro e tassa sull’oro all’esame dell’Aula salta Opzione donna

Roma, 26 novembre 2025 – È durato oltre due ore il vertice di maggioranza sulla manovra 2026, crocevia per definire una strategia condivisa sugli emendamenti alla Legge di Bilancio. Il testo sarà all'esame dell'Aula della Camera da venerdì 19 dicembre, come stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sommario Gli emendamenti promossi e bocciati. Condoni edilizi. Tassa sulloro. L’oro di Bankitalia. Canone Rai. Stop a Opzione donna. Le principali misure della Manovra 2026 Gli emendamenti promossi e bocciati. Nel frattempo, in mattinata era stato reso noto che sono 105 gli emendamenti alla manovra che non hanno passato la tagliola dell'inammissibilità dalla presidenza della commissione Bilancio del Senato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

