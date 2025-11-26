manovra 2026 105 emendamenti inammissibili oggi vertice a palazzo chigi

È previsto questa mattina, alle 12, secondo quanto si appende da fonti di maggioranza, un nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. La riunione, con la premier Meloni, era stata preannunciata al termine di quella di giovedì scorso, con i leader del centrodestra, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo e i capogruppo al Senato. Intanto sono 105 gli emendamenti alla manovra, tra i 400 segnalati, che non passano la tagliola delle inammissibilità. Nel dettaglio, secondo il vaglio della presidenza della commissione Bilancio del Senato, sono 18 quelli dichiarati inammissibili per estraneità di materia e 87 perché senza copertura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

