Manovra 2025 ok dall’Ue Entro domani l’operazione verità al vertice di maggioranza

Periodicodaily.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E' attesa al vertice di maggioranza di oggi o domani l'operazione-verità sui nodi della manovra 2026. Intanto l'Italia, già promossa con il rialzo del rating da Moody's, ha incassato il via libera della Commissione Ue alla Legge di Bilancio.  A quanto si apprende la riunione potrebbe tenersi già oggi, mercoledì 26 novembre, o . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

