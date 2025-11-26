Manovra 2025 ok dall’Ue Entro domani l’operazione verità al vertice di maggioranza
(Adnkronos) – E' attesa al vertice di maggioranza di oggi o domani l'operazione-verità sui nodi della manovra 2026. Intanto l'Italia, già promossa con il rialzo del rating da Moody's, ha incassato il via libera della Commissione Ue alla Legge di Bilancio. A quanto si apprende la riunione potrebbe tenersi già oggi, mercoledì 26 novembre, o . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buone notizie dall’Ue sulla manovra: l’Italia ha i conti in ordine - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo salvadanaio pubblico per i più #giovani gestito dall' #INPS: dal 2026, come indicato in un #emendamento alla nuova #Manovra economica, nasce un fondo pensione per costruire il futuro già dalla nascita Vai su X
Manovra 2025, ok dall'Ue. Entro domani l'operazione verità al vertice di maggioranza - Intanto l'Italia, già promossa con il rialzo del rating da Moody's, ha incassato il via libera ... Da adnkronos.com