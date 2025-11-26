Manovra 105 emendamenti su 414 inammissibili tra cui vendita quote Mes l' oro di Bankitalia 2452 tonnellate passa allo Stato

Passa anche il pacchetto sulla sanatoria edilizia, con tre emendamenti ammessi e uno bocciato. Cade la proposta che imponeva ai Comuni il rilascio obbligatorio dei titoli edilizi in sanatoria entro il 2026 105 emendamenti su 414 sono stati dichiarati inammissibili dalla presidenza della commi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

