Manovra 105 emendamenti su 414 inammissibili tra cui vendita quote Mes l' oro di Bankitalia 2452 tonnellate passa allo Stato

Passa anche il pacchetto sulla sanatoria edilizia, con tre emendamenti ammessi e uno bocciato. Cade la proposta che imponeva ai Comuni il rilascio obbligatorio dei titoli edilizi in sanatoria entro il 2026 105 emendamenti su 414 sono stati dichiarati inammissibili dalla presidenza della commi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Manovra, 105 emendamenti su 414 inammissibili tra cui vendita quote Mes, l'oro di Bankitalia (2452 tonnellate) passa allo Stato

Altre letture consigliate

Les jeux sont faits (o quasi): per tutta la settimana scorsa i partiti hanno lavorato di lima e di cesello per scegliere quali tra gli oltre seimila emendamenti presentati alla Manovra economica del 2026 potranno avere una chance di essere approvati nell’aula del - facebook.com Vai su Facebook

Gli emendamenti alla Manovra, anche dopo la scrematura, sono una lunga lista di desideri perlopiù difficilmente realizzabili: alla maggiorazione dell'assegno unico al contributo di solidarietà - Dichiarazioni e adempimenti / Pubblico, IF WEEK, Legge di… Vai su X

Manovra, al Senato stop a 105 emendamenti. Vertice a Palazzo Chigi per decidere le correzioni - La tagliola dell’ammissibilità fa fuori l’utilizzo del Mes per tagliare le tasse. Lo riporta repubblica.it

Fuori dalla manovra 105 emendamenti, passa l'oro di Bankitalia - Sono 105 in totale gli emendamenti alla manovra tra i 414 segnalati che sono stati dichiarati inammissibili (in tutto o in parte) dalla presidenza della commissione Bilancio del Senato. Da msn.com

Manovra, sono 105 gli emendamenti inammissibili: passa la statalizzazione dell’oro di Bankitalia e l’aumento della Tobin Tax - Secondo il vaglio della presidenza della commissione Bilancio del Senato, sono 18 le proposte dichiarate inammissibili per «estraneità di materia» e 87 perché «senza copertura». Secondo milanofinanza.it