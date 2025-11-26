Manfred Pinzger eletto presidente di Confturismo

Manfred Pinzger, attuale vicepresidente di Confcommercio e Federalberghi, è stato eletto per acclamazione presidente di Confturismo-Confcommercio. Nato a Silandro (Bolzano) nel 1959, Pinzger vanta una lunga esperienza nel settore alberghiero: in passato presidente dell’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV) di Bolzano, attualmente siede anche nel Consiglio e nella Giunta della Camera di Commercio del capoluogo dell’Alto Adige. Il suo curriculum anche un politico, che lo ha visto senatore dal 2006 al 2013 (con la Südtiroler Volkspartei ), oltre che membro del Consiglio d’Europa a Strasburgo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Manfred Pinzger eletto presidente di Confturismo

