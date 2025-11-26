Manda in carcere due minori perché non vogliono vedere il padre divorziato | giudice Usa sospeso senza stipendio

Secondo i documenti del tribunale, i ragazzi erano stati in qualche modo influenzati dalla madre e continuavano a rifiutarsi di vedere il padre. Dopo l'ultimo no, il giudice li ha fatti arrestare e hanno trascorso un fine settimana in cella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Carcere obbligatorio per la diffamazione militare? ? La Cassazione manda la norma davanti alla Consulta. Il caso nasce da un militare condannato a 8 mesi per un post su Facebook, e ora l’art. 227 c.p.m.p. rischia di essere riscritto. La libertà di espressio - facebook.com Vai su Facebook

Manda in carcere due minori perché non vogliono vedere il padre divorziato: giudice Usa sospeso senza stipendio - Secondo i documenti del tribunale, i ragazzi erano stati in qualche modo influenzati dalla madre e continuavano a rifiutarsi di vedere il padre ... Come scrive fanpage.it

Stuprata e filmata a 12 anni, i due minori restano in carcere - SULMONA I tentativi di giustificarsi, di negare, di scaricare su altri le responsabilità, non hanno sortito alcun effetto: il gip del tribunale dei Minori, Roberto Ferrari, ieri ha rigettato la ... Scrive ilmessaggero.it