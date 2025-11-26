Manchester United Liverpool e Chelsea puntano su Zeki Celik
Breaking: Liverpool, Manchester United e Chelsea sono interessati ad ingaggiare Zeki Celik dal club italiano della Roma. Il 28enne terzino sarà in scadenza di contratto a fine stagione e deve ancora rinnovare il contratto con la squadra italiana. Sarà disponibile a parametro zero a fine stagione. A gennaio potrà stipulare un pre-contratto con i club stranieri. Manchester United e Arsenal volevano ingaggiare Celik qualche anno fa. Diversi club puntano su Zeki Celik. Secondo un rapporto di TEAMtalk, Liverpool, Manchester United e Chelsea hanno contattato il giocatore per un potenziale trasferimento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
