Manchester United la sconfitta contro l’Everton ancora brucia E lo sfogo di de Ligt conferma delle tensioni all’interno della squadra

Calcionews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manchester United, la sconfitta contro l’Everton ha segnato sicuramente l’ambiente del club inglese. La conferma dalle parole di de Ligt Il Manchester United sta ancora smaltendo le scorie della deludente sconfitta casalinga contro l’Everton nel Monday Night di Premier League. La squadra di Ruben Amorim ha visto interrompersi bruscamente una striscia di cinque risultati utili . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

