Manca solo un mese all' uscita del nuovo film del comico pugliese E finalmente iniziamo a capire qualcosa della trama

A cinque anni da Tolo Tolo, Checco Zalone torna finalmente al cinema con Buen Camino. E lo fa con una locandina che parla chiaro, diffusa sui social esattamente un mese prima dell’ uscita del film, prevista per il 25 dicembre. Ad accompagnare il manifesto, la sua inconfondibile ironia: «Me venite.», scrive su Instagram invitando il pubblico a riempire le sale. Le prevendite, aperte dal 17 novembre, confermano che l’attesa è già altissima. Checco Zalone, carriera e successi. guarda le foto La locandina di Buen Camino: Checco Zalone anticipa il cuore del film. Nel poster ufficiale, Zalone appare in completo blu, appoggiato a una valigia, su uno sfondo chiaro. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Manca solo un mese all'uscita del nuovo film del comico pugliese. E, finalmente, iniziamo a capire qualcosa della trama

