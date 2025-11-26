Manager rapito a Mosca 16 anni all’ideatore

Il gup di Bologna Roberta Malavasi ha condannato a 16 anni e 8 mesi il 44enne uzbeko Rinat Umarov, che il 15 novembre dello scorso anno venne arrestato a Faenza dai carabinieri del Ros e dallo Sco della polizia perché considerato "l’ideatore" del rapimento di Stefano Guidotti (nella foto), capo dell’ufficio di rappresentanza in Russia del gruppo italiano Siad (produttore di gas tecnici industriali), prelevato dal centro di Mosca il 28 giugno del 2024 e liberato dalle forze speciali russe il giorno successivo. Umarov era accusato di sequestro a scopo di estorsione e la pm della Procura di Bologna, Beatrice Ronchi, aveva chiesto 15 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manager rapito a Mosca, 16 anni all’ideatore

