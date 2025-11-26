Manager imprese e intelligenza artificiale al Business Leaders Summit

Si è aperto oggi a Roma il Business Leaders Summit, l’appuntamento annuale di Business International – knowledge unit di Fiera Milano – dedicato ai C-level chiamati a guidare la trasformazione delle imprese. Fino a domani, 27 novembre, nello Spazio Field (Palazzo Brancaccio), top manager e opinion leader dei principali settori economici nazionali si confrontano sui tema “ La leadership trasformativa nell’era dell’intelligenza artificiale ”. Ispirato alla metamorfosi millenaria di Castel Sant’Angelo, simbolo di resilienza e rinnovamento, il Summit propone una riflessione strategica su come i leader possano interpretare il cambiamento tecnologico, culturale e organizzativo per generare nuovo valore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Manager, imprese e intelligenza artificiale al Business Leaders Summit

