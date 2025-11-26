Mamma lascia un girasole per il figlio morto qualcuno lo strappa e scrive | Così Milano è una pattumiera

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da otto anni, una mamma lascia un girasole in ricordo del figlio morto su un campetto da basket di Milano. Ogni volta, però, il fiore viene strappato. La donna scrive un biglietto per spiegare il motivo del gesto, ma riceve una risposta inaspettata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

