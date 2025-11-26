Mamma ho perso l' aereo Macaulay Culkin pronto a tornare in un sequel | Ho già un' idea!

La star del franchise natalizio diretto da Chris Columbus ha svelato di avere già in testa una possibile trama per un terzo capitolo. Macaulay Culkin è impegnato nel tour on the road dal titolo A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, dedicato al 35° anniversario dall'uscita nelle sale di Mamma, ho perso l'aereo di Chris Columbus. In una delle serate con il pubblico, Culkin ha dichiarato che non sarebbe affatto restio a tornare nei panni di Kevin McCallister in un sequel ma dovrebbe essere fatto molto bene. L'idea di Macaulay Culkin per il sequel di Mamma, ho perso l'aereo La star non è soltanto aperta al ritorno ma avrebbe già un'idea in testa per sviluppare il seguito: "Mi è venuta questa idea" ha detto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mamma, ho perso l'aereo, Macaulay Culkin pronto a tornare in un sequel: "Ho già un'idea!"

