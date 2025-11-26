Mamma ho perso l’aereo in sala dal 4 dicembre | omaggio natalizio incluso per chi prenota subito

La magia del Natale arriva in anticipo nelle sale cinematografiche italiane. Dal 4 al 10 dicembre, Mamma, ho perso l’aereo ritorna al cinema per celebrare i 35 anni dall’uscita, in una versione restaurata in 4K che promette di restituire nuova vita a uno dei film più iconici degli anni ’90. L’iniziativa rappresenta un appuntamento unico per riscoprire le avventure del piccolo Kevin McCallister, interpretato da un giovanissimo Macaulay Culkin che con questo ruolo divenne una star mondiale. Il film, diretto da Chris Columbus e scritto da John Hughes, conquistò il pubblico internazionale grazie a un mix irresistibile di comicità, ritmo e cuore, diventando classico natalizio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Mamma, ho perso l’aereo in sala dal 4 dicembre: omaggio natalizio incluso per chi prenota subito

