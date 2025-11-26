In un reparto dove luci e monitor scandiscono i primi giorni di vita, esiste un progetto pensato per restituire ai neonati prematuri il calore di cui hanno più bisogno: quello di un abbraccio. Una piccola innovazione nata dall’ascolto dei genitori e dalla volontà di rendere meno fredda la distanza dell’incubatrice. Un abbraccio quando mamma e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - MAMI, il guanto che porta mamma accanto ai bimbi prematuri