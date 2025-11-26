Maltratta le sorelle una delle quali disabile | condannato in abbreviato a 4 anni di reclusione
Un uomo di 50 anni, ristretto presso la casa circondariale di Foggia, è stato condannato, a seguito della scelta del rito abbreviato, alla pena di 4 anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti di due donne, una delle quali con disabilità. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Processo più vicino per l'uomo e la moglie, accusati di maltrattamenti ai danni delle due figlie, e per il figlio 26enne, accusato invece di violenza sessuale su una delle due sorelle. - facebook.com Vai su Facebook
Maltratta la madre e la sorella, uomo in carcere nel Padovano. Aggressioni anche ad altri parenti, intervento dei carabinieri #ANSA Vai su X
“Maltratta e umilia l’alunna disabile”, chiesto il rinvio a giudizio per l’insegnante di sostegno - Spoleto, 17 ottobre 2025 – Studentessa disabile di 12 anni maltrattata, picchiata ed umiliata davanti ai compagni di classe, chiesto il rinvio a giudizio per l’insegnante di sostegno. Si legge su lanazione.it