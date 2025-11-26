Maltratta le sorelle una delle quali disabile | condannato in abbreviato a 4 anni di reclusione

Foggiatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 50 anni, ristretto presso la casa circondariale di Foggia, è stato condannato, a seguito della scelta del rito abbreviato, alla pena di 4 anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti di due donne, una delle quali con disabilità. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

