Maltratta i genitori | condanna a tre anni

Prima aveva colpito il padre con schiaffi e pugni, quindi era toccato alla madre che era stata raggiunta da una coltellata. La notte di follia si era consumata a Sant’Elpidio a Mare dove un 40enne del posto aveva aggredito violentemente i genitori che vivevano con lui nella stessa abitazione, facendoli finire in ospedale. L’uomo è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo è stato condannato a tre anni di reclusine per i reati di lesioni personali aggravate dall’uso delle armi e maltrattamenti in famiglia. Tutto era iniziato nella tarda serata quando i tre aveva iniziato a discutere animatamente a cause di insistenti richieste di denaro da parte del figlio per l’acquisto di qualche dose droga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

