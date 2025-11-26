Maltempo nell' Agro famiglie bloccate in auto per strada allagata

Salernotoday.it | 26 nov 2025

Il maltempo di ieri non ha dato tregua neanche all'Agro nocerino sarnese. A Sant'Egidio del Monte Albino, ad esempio, alcune persone sono state salvate, dopo essere rimaste bloccate in auto a causa dell'allagamento della strada.Gli interventiLa Protezione Civile Papa Charlie è intervenuta anche a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

