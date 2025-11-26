Maltempo l’alluvione distrugge tutto | morti e dispersi Bilancio terribile
Le acque, scure e rabbiose, si sono riversate giù dalle colline con una violenza inaudita, trasformando i pacifici ruscelli in fiumi impazziti che hanno travolto ogni cosa sul loro cammino. Era il suono di migliaia di tonnellate di fango e rocce in movimento, un ruggito sordo che preannunciava la catastrofe. In pochi istanti, le case dei villaggi sottostanti sono state inghiottite, strappate via dalle loro fondamenta come fossero fragili giocattoli. Chi è riuscito a scampare ha visto la propria vita spazzata via in una marea marrone e implacabile. Il bilancio è un eco di dolore e incertezza: vite spezzate e persone inghiottite dai detriti, mentre le squadre di soccorso lottano contro la devastazione per cercare chi ancora manca all’appello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
