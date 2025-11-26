Maltempo in Romagna nuova allerta | l' Appennino si prepara a fare il pieno di neve Ridracoli continua a riempirsi di oro blu

Forlitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Insiste l'instabilità atmosferica sulla Romagna. La Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per frane, piene dei fiumi e vento. Nell'avviso viene specificato come siano previsti per giovedì “venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) da nord-est, con rinforzi o. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

