Maltempo in Romagna nuova allerta | l' Appennino si prepara a fare il pieno di neve Ridracoli continua a riempirsi di oro blu
Insiste l'instabilità atmosferica sulla Romagna. La Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per frane, piene dei fiumi e vento. Nell'avviso viene specificato come siano previsti per giovedì “venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) da nord-est, con rinforzi o. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
MALTEMPO La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una allerta meteo gialla per frane e neve per i rilievi dell'entroterra. Da mercoledì pomeriggio previste precipitazioni nevose oltre gli 800 metri. - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, allerta arancione in Emilia-Romagna e Liguria Vai su X
Meteo Romagna, pioggia e vento: allerta gialla giovedì 27 novembre - Allerta meteo gialla per pioggia e vento in Romagna giovedì 27 novembre. corriereromagna.it scrive
Forti raffiche di vento, scatta una nuova allerta meteo: attenzione anche alle onde - Dalla mezzanotte di oggi, martedì, alla mezzanotte di domani sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo gialla per criticità idraulica ... Si legge su ravennatoday.it
Meteo Italia: nuova perturbazione nel weekend con pioggia, neve e forti raffiche di vento - Sud si registrano fenomeni temporaleschi intensi e forti raffiche di vento tali da far ... Come scrive meteo.it