Maltempo in Campania | prorogata l' allerta fino alel 14 del 27 novembre le previsioni
In via di miglioramento il quadro meteo che sta interessando la Campania: all'attenuazione dei temporali già previsto per la seconda parte della giornata odierna, seguirà un ulteriore affievolimento delle precipitazioni a partire dalla mezzanotte, quando i fenomeni saranno a scala locale e non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
Dalla giornata del 25 novembre il #maltempo imperversa sulla #Campania: i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rischio cornicioni, alberi pericolanti e danni causati dalla #pioggia Vai su X
#Maltempo #Campania, forti piogge e vento in Irpinia: allagamenti e alberi caduti - facebook.com Vai su Facebook
Prorogata ancora l’allerta meteo a Napoli e in Campania, pioggia fino a giovedì 27 novembre - Le precipitazioni, però, saranno perlopiù a livello locale, in particolare sulla fascia costiera della Campania, dall'Alto Casertano al Cilento, passando ... Riporta fanpage.it
Prorogata l’allerta meteo in Campania per 24 ore: forti temporali su tutta la regione - Prorogata per altre 24 ore l'allerta meteo in Campania, ma da mezzanotte diventerà di colore giallo: ancora forti piogge su tutta la regione ... Si legge su fanpage.it
Maltempo senza sosta, allerta meteo prorogata di ulteriori 24 ore - L'avviso di criticità della Protezione civile è stato prorogato per tutto il 26 novembre 2025. Riporta napolitoday.it